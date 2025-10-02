Irpinia, bollettino meteo: vento forte e temperature in calo

Giovedì 2 ottobre 2025 – L’Irpinia è interessata da una sostenuta ventilazione settentrionale che determina un marcato abbassamento delle temperature su tutto il territorio.
Le previsioni per la giornata indicano una generale alternanza tra nubi e schiarite, con possibili piogge intermittenti, più probabili in Alta Irpinia e lungo la fascia dei Monti Picentini.
Le temperature sono in calo, in alcuni casi anche sensibile rispetto ai valori dei giorni precedenti.
I venti spirano forti da nord-est, con raffiche che potranno raggiungere i 90-100 km/h soprattutto sul massiccio del Partenio, nel baianese e nel Vallo di Lauro.
La popolazione è invitata a prestare attenzione agli effetti del vento, in particolare alla tenuta di strutture mobili, alberature e coperture esposte.