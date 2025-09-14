Irpina, meteo di oggi domenica 14 settembre 2025: sole al mattino, nuvole in aumento in serata

La giornata di oggi, domenica 14 settembre 2025, sarà caratterizzata da un avvio prevalentemente soleggiato. Nelle ore del mattino e fino al primo pomeriggio il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con condizioni stabili e temperature gradevoli.

Con il passare delle ore si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità: i primi banchi di nubi compariranno nel pomeriggio per poi farsi più compatti in serata. Proprio in serata non si escludono isolati piovaschi, localizzati e di breve durata.

Dal punto di vista termico, le temperature minime sono previste in lieve aumento, mentre le massime rimarranno sostanzialmente stazionarie rispetto ai valori dei giorni precedenti.

I venti soffieranno da sud-ovest, deboli o moderati, con rinforzi nelle ore pomeridiane soprattutto nelle aree più esposte.

In sintesi, una domenica che offrirà ancora spazio al sole nella prima parte della giornata, ma con un progressivo peggioramento in serata, quando saranno possibili locali fenomeni instabili.