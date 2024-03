Intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino su A16: Incendio Domato senza Feriti

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 17’50 di oggi 29 marzo, sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli -Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino al Km. 38 in direzione Canosa, per un incendio che ha riguardato un’autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area. A bordo dell’auto una famiglia originaria della provincia di Potenza, composta da marito moglie e una figlia, che oltre un comprensibile spavento non hanno subito conseguenze.