Intervento dei Vigili del Fuoco ad Atripalda: Recupero di una betoniera coinvolta in uno sprofondamento stradale

Nel pomeriggio di ieri, 12 marzo, una situazione di emergenza ha richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Avellino nella cittadina di Atripalda, precisamente in via Cesinali. La causa dell’emergenza è stata uno sprofondamento stradale che ha coinvolto una pesante betoniera, creando disagi e rischi per la circolazione stradale.

La sala operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto la segnalazione dell’incidente e ha immediatamente dispiegato sul luogo dell’accaduto una squadra di soccorso, supportata dall’utilizzo di un’autogru. L’obiettivo principale era quello di recuperare la betoniera e rimetterla in carreggiata, garantendo la sicurezza della zona e ripristinando la viabilità.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha richiesto competenza e professionalità, considerando la complessità della situazione e la necessità di gestire un veicolo pesante come una betoniera. Grazie alla prontezza e all’efficacia dell’operazione di recupero, l’automezzo è stato rimesso in posizione sicura senza ulteriori complicazioni.

Tuttavia, l’incidente ha provocato danni anche ai sottoservizi presenti nella zona interessata dallo sprofondamento. Per questo motivo, sono stati coinvolti gli enti dell’Alto Calore e della Sidigas per la riparazione dei danni e il ripristino delle infrastrutture danneggiate, al fine di garantire il corretto funzionamento e la sicurezza delle reti di servizio interessate.

L’episodio di ieri ad Atripalda evidenzia l’importanza della prontezza e dell’efficienza degli interventi delle forze dell’ordine e dei soccorritori in situazioni di emergenza. Grazie alla rapida risposta dei Vigili del Fuoco e alla collaborazione degli enti competenti, è stato possibile gestire l’incidente in modo sicuro ed efficace, minimizzando i rischi per la popolazione e ripristinando la normalità nella zona colpita.