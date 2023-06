“Insieme si può Sarno”, partiti nel Mandamento Baianese progetti gratuiti e inclusivi rivolti a bambini e ragazzi diversamente abili.

Con l’ associazione “Insieme si può Sarno” sono partiti nel Mandamento Baianese progetti gratuiti e inclusivi rivolti a bambini e ragazzi diversamente abili.

L’associazione nasce a Sarno nel 2019 per volere di Biagio Ruocco, un papà che scopre l autismo del suo primogenito Ciro e decide di migliorare la sua vita e quella di altri ragazzi come lui.

Giusy Nozzolino, mamma di Ciro e co-fondatrice dell’associazione, è responsabile campana per la mamma di Ciro e co-fondatrice dell’associazione, è responsabile campana per la ONLUS I bambini delle fate. Ispirandosi alla testimonianza di Franco e Andrea Antonello e all’esperienza de I bambini delle fate, Giusy attiva la campagna di raccolta fondi “Sporcatevi le mani” e coinvolge attivamente imprenditori e singole persone. Essa è finalizzata ad “adottare a vicinanza” e accompagnare nel tempo progetti di inclusione sociale. L’informazione costante e la trasparenza favoriscono il pieno coinvolgimento del sostenitore.

Nella provincia di Avellino la fata referente per la campagna Sporcatevi le mani è Felicia Petraglia. Suo obiettivo è portare un po’ di colore nel mondo della disabilità: più mani sporcherà, più sostegno avrà l associazione per la realizzazione sul territorio di progetti gratuiti e inclusivi grazie a chi donerà il proprio cuore per il sociale.

I sostenitori del territorio: 2C Eats srl, A.S. Naturacarni srl, Ad Astra, CapitalHouse Mugnano, Centro estetico CEF, Centro estetico MariLi, Centro Kinesis srls, Conserve Marrazzo Carmine, Dott.ssa Veronica Stringile, EffeQuattro srl, Equilibrium HCC, Ferriera Val Sabbia, Grazia Vecchione Decò srl, Interni D’Autore srls, Mattatoio SE.MA. F.lli Sepe, Notaio Fabrizio Virginio Pesiri, Paninoteca da Gino, Pasticceria Due, Pescheria La fauna del mare, Porchetta Gelsomina Longobardi, Professional System, Regali Carillo Sarno e Baiano, Salumificio Lisa srl, Salumificio Paolo Corbisiero, Villa Santo Stefano, Villa Santa Filomena,

AVV. Marino Iannacchero, Caruso Anna Rita, D’avanzo Antonio, Di Zenzo Pasquale, Guerriero Pierluigi, Lanzara Lucia, Petraglia Gerardo, Petraglia Nunzia, Santorelli Giovanni, Tedeschi Filomena e Trotta Domenico.