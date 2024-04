Indirizzo di Manutenzione: Una Nuova Risorsa Laboratoriale per l’Istituto Superiore “Leone-Nobile” di Nola

Questa mattina, presso le officine dell’Istituto Superiore “Leone-Nobile” di Nola, si è svolto un momento significativo per l’indirizzo di Manutenzione Meccanica. Infatti, è stato effettuato il collaudo di un tornio didattico, che era rimasto inutilizzato per oltre un decennio.

La cerimonia di collaudo ha visto la partecipazione degli alunni della classe IV sez. B Manutenzione Meccanica, dei docenti, degli assistenti tecnici, del referente di laboratorio, il prof. Francesco Ascolese, e del responsabile dell’ufficio tecnico. Davanti agli occhi di tutti, il tornio ha ripreso vita, segnando un importante passo avanti per il laboratorio di “Officina Impianti Elettrici”, conosciuto come OIE 2.

Questa nuova risorsa laboratoriale sarà fondamentale per arricchire l’offerta formativa dell’istituto, fornendo agli studenti l’opportunità di acquisire competenze pratiche nel campo della meccanica. Grazie a strumenti didattici come questo tornio, gli studenti avranno la possibilità di apprendere facendo, contribuendo così a costruire un bagaglio di competenze di alta qualità per i futuri diplomati.

L’Istituto Superiore “Leone-Nobile” di Nola continua dunque il suo impegno nel fornire agli studenti le migliori risorse per una formazione completa e di qualità, preparandoli al meglio per il mondo del lavoro e per le sfide del futuro.