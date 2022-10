Incontri di Educazione Ambientale tra Istituti Scolastici di Mugnano e Mercogliano e Parco del Partenio

Parco del Partenio: Progetto “Rafforzamento del ruolo delle aree protette regionali per l’attuazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile in Campania (SRSvS) – Costruzione di politiche di connessione con le aree urbane e diffusione degli obiettivi”.

Il 20 e il 22 ottobre presso l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Mugnano del Cardinale (AV) e l’IC Mercogliano di Mercogliano (AV) sono state organizzate dall’Ente Parco Regionale del Partenio – in collaborazione con l’ente affidatario APS GIOVANIMENTOR ONLUS e i Dirigenti Scolastici dei due plessi scolastici – due giornate di sensibilizzazione dedicate alla popolazione studentesca e focalizzate sull’educazione sugli obiettivi della SRSVs che coinvolge direttamente la società civile e il sistema scolastico ed educativo regionale con particolare riferimento alle aree protette.

Il percorso ha mirato a sensibilizzare gli adulti del domani verso la sostenibilità nell’ottica di una transizione vera e completa dal punto di vista ecologico, sociale ed economico che allinei la Regione Campania agli indirizzi politici dell’Unione per trasformare l’Europa in una “società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse”.

In tale occasione, il Presidente dell’Ente Parco Franco Iovino, supportato da esperti del settore, ha colto l’occasione per presentare ai presenti quali sono i compiti istituzionali del Parco e la realtà territoriale dell’area protetta di riferimento: un focus importante è stato sulla compostiera del Partenio, in collaborazione con la Comunità Montana “Partenio Valle di Lauro”, un ottimo esempio in termini di economia circolare.

Ai discenti è stato consegnato anche del materiale informativo-educativo sia sui principali punti di interesse del Parco del Partenio sia sull’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile.