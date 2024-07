Incidente sulla SS7: Moto e Auto coinvolte, quattro Feriti

Oggi, intorno all’ora di pranzo, un grave incidente stradale ha coinvolto una moto e un’autovettura sulla SS7, nei pressi del bivio per Dentecane. Nell’incidente sono rimasti feriti il motociclista e i tre occupanti della vettura, tutti trasportati in ospedale dai soccorritori del 118.

Le circostanze dell’incidente sono ancora sotto indagine. Tre pattuglie della Compagnia di Mirabella Eclano sono intervenute prontamente sul posto per gestire la viabilità e per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica del sinistro. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

Il personale sanitario del 118 ha fornito le prime cure ai feriti sul luogo dell’incidente, prima di trasferirli negli ospedali più vicini. Le condizioni dei coinvolti non sono ancora state rese note, ma tutti sono stati portati in ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti.

L’incidente ha causato notevoli disagi alla viabilità della zona. Le autorità invitano gli automobilisti a prestare massima attenzione e a seguire le indicazioni fornite sul posto per evitare ulteriori incidenti. La SS7 è una delle arterie principali della zona e l’incidente ha avuto un impatto significativo sul traffico locale.