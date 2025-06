Incendio di vasta portata in un capannone agricolo nel Casertano: dramma sfiorato, salve 800 bufale

Momenti di paura questa mattina a Vairano Patenora, in provincia di Caserta, dove un incendio ha colpito duramente un’azienda agricola specializzata nell’allevamento di bufale. Le fiamme hanno avvolto un capannone adibito a deposito di fieno e attrezzature, ma fortunatamente gli 800 capi di bestiame ospitati in una stalla vicina sono stati tratti in salvo grazie al pronto intervento dei soccorsi.

L’allarme è scattato intorno alle 11:30, quando il personale dell’azienda ha notato il fumo uscire dal fienile. La struttura, di circa 200 metri quadrati, conteneva oltre 250 rotoballe di fieno, diversi mezzi agricoli, attrezzi da lavoro e pannelli fotovoltaici installati sul tetto. Le fiamme si sono propagate rapidamente, alimentate dal materiale altamente infiammabile presente all’interno.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, con squadre giunte dai distaccamenti di Teano e Piedimonte Matese. In supporto sono arrivate due autobotti, una inviata dal comando provinciale di Caserta e l’altra dal distaccamento di Benevento. Le operazioni si sono rivelate complesse e prolungate, a causa della presenza di materiali combustibili e del rischio concreto che il fuoco raggiungesse la stalla.

Grazie a un’efficace coordinazione e alla tempestività dell’intervento, gli animali sono stati messi al sicuro prima che le fiamme potessero lambire la loro area. Il capannone, invece, è andato completamente distrutto, insieme al contenuto e agli impianti fotovoltaici.

Al termine dello spegnimento, i vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’origine dell’incendio. Tra le ipotesi al vaglio, anche un possibile corto circuito nei pannelli solari o un surriscaldamento accidentale. Al momento non si esclude alcuna pista.

L’episodio ha suscitato preoccupazione nel territorio, ma anche sollievo per l’esito positivo sul fronte della sicurezza animale. L’intervento dei soccorritori, rapido ed efficace, ha evitato che la vicenda assumesse contorni ben più drammatici.