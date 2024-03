Incendio a Gesualdo: Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine Intervengono tempestivamente

Nella tranquilla notte appena trascorsa, un evento drammatico ha sconvolto il comune di Gesualdo, coinvolgendo quattro autovetture parcheggiate nei pressi di un’autocarrozzeria locale. Alle 04:10, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è stata chiamata in azione, rispondendo prontamente alla segnalazione di un incendio in via Fontana Del Lupo, all’incrocio con la SS 403.La sala operativa del Comando, situata in via Zingarelli, ha coordinato gli interventi e ha inviato un’autobotte aggiuntiva dalla sede centrale di Avellino per supportare le operazioni sul campo. Le fiamme, che rapidamente hanno avvolto le vetture, sono state domate dagli abili pompieri, che hanno lavorato con determinazione per mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio.Fortunatamente, non si sono registrati ulteriori danni oltre alle quattro vetture coinvolte, grazie alla rapida risposta delle autorità competenti. Sul posto, i Carabinieri della locale Stazione e quelli del Nucleo Radiomobile di Mirabella Eclano hanno condotto i rilievi del caso per comprendere le cause dell’incendio e garantire la sicurezza della zona.Questo episodio mette in luce l’importanza della prontezza e della collaborazione tra le forze di soccorso e le forze dell’ordine per affrontare emergenze di questo tipo. La tempestività dell’intervento ha contribuito a limitare i danni e a garantire la sicurezza dei cittadini.