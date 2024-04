Inaugurazione delle Commissioni Territoriali del Forum dei Giovani della Regione Campania: Un Impegno per il Futuro

Nell’aula Giancarlo Siani del Consiglio regionale, un evento significativo ha segnato un passo importante verso il coinvolgimento attivo dei giovani nella vita politica e sociale della Regione Campania. Alla presenza del Presidente Giuseppe Caruso e del Presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero, si è svolto l’insediamento delle 5 commissioni di lavoro “territoriali” del Forum dei Giovani della Regione Campania.

Tra gli intervenuti, spiccano i contributi dei consiglieri regionali Luigi Cirillo e Bruna Fiola, oltre a quello del deputato Piero De Luca, che hanno sottolineato l’importanza di dare voce e spazio ai giovani per influenzare le decisioni e le politiche regionali.

La Commissione Politiche Giovanili di Avellino, guidata dal Presidente Carol Gasparri e dal Vicepresidente Federico Caruso, insieme ai consiglieri Vincenzo Pece, Ernesto Mottola, Gerardo Rocchetta, Mattia Lieto, Mattia Raffa, Mirko Castagno e Paolino Trinchese, affiancati dal presidente uscente Michele Di Sapio, si prepara a un’attività intensa e orientata al cambiamento positivo.

Il Presidente Carol Gasparri ha delineato il ruolo fondamentale della commissione nel promuovere l’informazione e l’ascolto attivo dei giovani. “Dobbiamo divulgare nei territori gli strumenti messi in campo dalla politica regionale e rafforzare le reti di prossimità”, ha sottolineato Gasparri. “È essenziale coinvolgere attivamente i giovani nelle politiche regionali e negli interventi futuri.”

L’obiettivo principale della commissione è quello di mettere a punto un quadro della situazione giovanile attuale, per identificare le esigenze e le sfide che i giovani affrontano nella regione. “Solo attraverso una stretta collaborazione con i forum comunali, le associazioni e gli attori del territorio possiamo costruire un futuro migliore per i giovani della Campania”, ha aggiunto Gasparri.

In un momento in cui le sfide e le opportunità per i giovani sono sempre più complesse, l’insediamento delle commissioni territoriali rappresenta un passo concreto verso l’empowerment giovanile e l’incorporazione delle loro voci nel processo decisionale regionale. Con un impegno condiviso e una visione orientata al cambiamento, i giovani della Campania possono guardare al futuro con fiducia e determinazione.