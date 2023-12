In uscita il calendario di Pulcinella 2024. Angelo Iannelli presenta la sua quarta edizione.

Calendario Ufficiale di Pulcinella 2024.Un prodotto unico ed inimitabile composto da 14 immagini dedicate alla maschera più importante al mondo per la gioia di chi ama le foto della tradizione, ma anche dei bambini. Un calendario ”Portafortuna” da ammirare e collezionare ,giunto alla quarta edizione , entrato nel guinnes world delle news per essere stato il primo al mondo dedicato al Pulcinella umano, idea dell’attore Angelo Iannelli interprete della maschera di Pulcinella simbolo di Napoli e Acerra che negli anni è riuscito a dargli un volto sociale e culturale . Il progetto artistico e culturale è curato minuziosamente in stile settecentesco, con bellissimi scatti fotografici panoramici mozzafiato, effettuati a Napoli sul lungo mare, a San Gregorio Armeno, a Posillipo, al Museo di Pulcinella, con strumenti tipici del tempo, i burattini, la pizza, i maccheroni e un buon bicchiere di vino della Campania. Il Calendario è stato richiesto a gran voce da: collezionisti, studiosi della maschera, turisti e simpatizzanti dell’artista Iannelli.

Il un progetto è di Angelo Iannelli ed è stato realizzato dall’Associazione Vesuvius A.P.S con produzione limitata, le foto sono state scattate dal fotografo Vincenzo Burrone .Un progetto che diventa un ulteriore e valido supporto alla richiesta di candidatura della maschera di Pulcinella alla lista dei beni immateriali dell’UNESCO.