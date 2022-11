CIA: Il presidente Amore: “L’esecutivo campano affianca le associazioni per costruire valore aggiunto alla crescita delle nostre aziende”

Napoli- Doppia assemblea regionale nella sede di Cia Campania. Sono stati rinnovati i vertici e i consigli direttivi delle associazioni della Confederazione Agricoltori “La spesa in campagna” e “Turismo verde”. I rappresentanti si sono inoltre confrontati sulle proposte maturate sul territorio regionale e che saranno trasferite a Roma in occasione delle imminenti assemblee nazionali.

Renato Pizza è il nuovo presidente di “Turismo verde”, e sarà supportato dal consiglio direttivo composto da Nunzia Veronica Iannelli, Gaetano De Cristofaro, Mario Moroni, Francesco Monda.

Modesto Urti è il nuovo presidente di “La spesa in campagna” e sarà supportato dal consiglio direttivo composto da Mario Conti, Filomena Quaresima, Leonardo Roberti e Carla Tedesco.

Cia Campania scommette sull’associazionismo e sul ruolo strategico che investe per le aziende e per gli agriturismi. Ma più in generale per valorizzare la filiera corta e la strategia europea del farm to fork, non si limita a guardare alla vendita diretta, ma anche a valorizzare gli stili di vita e le economie locali.

“Dalle assemblee promosse nella sede di Cia Campania è emerso un dibattito molto costruttivo e interessante” commenta il presidente regionale della Confederazione Raffaele Amore. “L’indirizzo condiviso da tutti è quello di ampliare la rete di collaborazione e condivisione delle iniziative. Le buone prassi devono essere il nostro orizzonte e questo sarà il contributo che sarà trasferito a Roma alle assemblee nazionali dai nostri delegati. Da parte mia gli auguri di buon lavoro ai due presidenti. L’esecutivo di Cia Campania sarà al fianco delle associazioni per favorirne la crescita e il valore aggiunto per le nostre aziende” conclude.