Il Plesso di Viale Garibaldi in Nola torna nel pieno possesso del Leone- Nobile.

Con comunicazione del 27-6-2023 la città metropolitana di Napoli restituisce ufficialmente all’Istituto Superiore Leone- Nobile di Nola l’intero edificio Scolastico sito in Viale Garibaldi, revocando al Liceo Albertini l’utilizzo delle aule e spazi di un’ala del piano terraneo. Dopo alcuni anni si risolve a vantaggio dell’istituto Professionale e Tecnico una Querelle, che ha visto artefice le due istituzioni. Grazie alla disponibilità del dott. Giuseppe De Angelis ( coordinatore amministrativo delle scuole in provincia) diede ad un dossier presentato dall’ufficio tecnico e del RSPP, il Collegio Docente , Il Consiglio di Istituto e la comunità scolastica tutta tornano autonomi nella gestione del plesso, che dal Primo settembre 2024 viene assegnato sotto la responsabilità della Dirigenza Scolastica dell’Ambrogio Leone e Umberto Nobile. Un ulteriore momento di potenziamento e riqualificazione dell’immagine di un istituto, che con i suoi indirizzo di studio della manutenzione meccanica ed elettrica dell’ odontotecnico, della grafica, dell’agraria , del Turistico e Tessile Sartoriale rimane all’avanguardia e direttamente collegato al mondo del lavoro. Sarà compito di tutte le componenti (docenti, Tecnici ed amministrativi) rendere efficienti ed efficaci accoglienti ed attrezzati ” I nuovi ambienti “a disposizione dell’utenza. Con questo successo sono stati raggiunti i due prioritari obiettivi dichiarati dallo scrivente nei primi collegi docenti dell’anno in corso: La ristrutturazione delle officine e la riconsegna degli ambienti di Via Garibaldi!

Il Dirigente Scolastico

Vincenzo Serpico