Il Napoli continua a credere nello scudetto

Il campionato di Serie A è fermo per gli impegni della Nazionali e in casa Napoli i tempi sono maturi per tirare dei bilanci, seppur provvisori, a otto giornate dal termine di questa stagione 2021-2022.



Il primo posto è lì a soli tre punti

Alla vigilia di questa stagione, con l’addio a Gennaro Gattuso e l’arrivo di Luciano Spalletti, in pochi avrebbero potuto immaginare che a otto giornate dalla fine del campionato il Napoli potesse essere lì a giocarsi lo scudetto. La passata stagione, conclusasi con un quinto posto maturato dopo il pareggio interno contro l’Hellas Verona all’ultima giornata, si era chiusa nel peggiore dei modi possibili e in casa Napoli erano stati costretti a dire nuovamente addio ai sogni Champions. Quest’anno, però, dopo un avvio di stagione da sogno e numerose difficoltà incontrate tra dicembre e gennaio, la musica è radicalmente cambiata e gli azzurri hanno trovato la continuità di risultati richiesta per fare la differenza nelle zone calde della classifica.Certo, al 23 marzo il Milan è la favorita dalle scommesse calcio per la vittoria del titolo, ma i campani sono lì a tre punti dai rossoneri e continuano a credere a uno scudetto che manca dalla città di Partenope da ben 31 anni, ovvero da quando un certo Diego Armando Maradona portò il trofeo a Napoli per la seconda volta in pochi anni. Trascinati da uno straordinario Osimhen, ora gli azzurri sognano nuovamente il titolo e la sensazione è che saranno lì a giocarselo fino alla fine.

Source: Unsplash.com

La situazione in casa Milan e Inter

Il Milan si è reso protagonista di un andamento del tutto identico a quello dei partenopei. Dopo un avvio a tutta, a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno, i rossoneri hanno incontrato più di una difficoltà prontamente superata da febbraio in poi. Il ritmo tenuto dalla squadra di Pioli si è ben ripreso e ora sono proprio loro i principali candidati per la vittoria dello scudetto. L’uomo del momento in quel di Milanello è sicuramente Olivier Giroud, ossia il francese campione del mondo in carica che sta trovando la via del goal con una continuità sorprendente. Fatica invece l’Inter che nelle ultime sette partite ha conquistato soli sette punti e che non riesce più a vincere né gli scontri diretti, né le partite con avversari decisamente alla portata. Inzaghi farà di tutto per portare nuovamente i nerazzurri in testa alla classifica, ma la sensazione è che ora sia davvero difficile bissare il successo dell’anno passato. Continua a credere nel titolo anche la Juventus di Massimiliano Allegri che, pur senza convincere, è ancora lì a pochi punti dal primo posto e che sino a ora è la squadra che nell’anno solare 2022 ha conquistato più punti di tutte in Serie A.

Dando un’occhiata al calendario, da qui al termine della stagione il Napoli dovrà credere fermamente in uno scudetto che mai come quest’anno è alla portata. Gli azzurri hanno dalla loro parte tutte le qualità per sognare in grande e chissà che il 2022 non possa essere ricordato come l’anno in cui i partenopei sono riusciti a tornare al successo.

