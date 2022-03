L’AIdo organizza lotteria per raccolta fondi a sostegno attività

Il Gruppo Aido Nola-Cimitile ha organizzato per il giorno 16 aprile p.v. con il primo estratto sulla ruota di Napoli una lotteria al fine di raccogliere fondi a sostegno della sua attività di diffusione della cultura e della donazione di organi quale strumento per salvare vite umane, pertanto puoi acquistare il biglietto al costo di € 2,00 presso :

AURORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE Via Vittorio Veneto, 58 Brusciano (NA)

Cartoleria ” IL MATITONE” Via Seminario, 11 NOLA (NA)

Cartoleria ” MASI” Via F. lli Cervi, 13 Sperone (AV)

Coiffeur ” AMERIGO” Corso Umberto I, 155 Cimitile (NA)

” GIVOVA NOLA FRANCHISING ” Via Nazionale delle PUGLIE – Nola (NA)

* I FIORI DI GIANCA ” Via Nazionale delle Puglie, 130 Cimitile (NA)

Ristorante – Pizzeria” O PRIMM AMMOR ” Viale Michelangelo, 2 Sirignano (AV)

Con un semplice gesto sposi una nobile causa.

