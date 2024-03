Il Movimento Apostolico Ciechi promuove l’inclusione dei disabili nelle parrocchie

Il MAC è un’associazione riconosciuta a livello nazionale, con realtà laiche che operano e collaborano con le realtà ecclesiali presenti in almeno sessanta diocesi italiane. Il gruppo diocesano di Nola, rilanciato il primo gennaio 2024 promuove in tutte le parrocchie della diocesi il bando don Giovanni Brugnani, che sarà pubblicizzato da un prossimo numero dell’organo di stampa “Il Dialogo”, voce ufficiale della Curia. Il Movimento promuove nelle parrocchie progetti che riguardino l’interazione, la solidarietà al proprio interno di persone con diversa abilità. Progetti che possono riguardare la catechizzazione di minori ed adulti con handicap, l’inserimento nei gruppi associativi (azione cattolica) di bambini, ragazzi e giovani con problemi motorio-sensoriali, cognitivi o mentali. “Il bando Brugnani risponde ad un obbligo statutario della nostra associazione”, dichiara il referente Vincenzo Serpico, “che prevede l’inclusione del videoleso nella Chiesa e nella società”. Il bando dovrà essere spedito al centro nazionale, sito in Città del Vaticano, alla via di Porta Angelica n.° 63 entro e non oltre il 31 maggio 2024, utilizzando anche gli indirizzi di posta elettronica rintracciabili sul sito www.movimentoapostolicociechi.it (dove è rintracciabile il bando stesso). Sarà costituita una apposita commissione di laici e sacerdoti che vaglieranno le proposte progettuali e ne premieranno le prime due migliori con euro duemila per la prima classificata ed euro mille per la seconda classificata.