Il montepremi in gioco ad EURO 2024: premi in denaro e sistema di distribuzione

Manca pochissimo alla conclusione degli Europei 2024 e con l’avvicinarsi della finale, cresce anche la curiosità per ilmontepremi spettante alle squadre partecipanti, soprattuttoalla vincitrice.

Ti sei mai chiesto quanto denaro riceve la squadra campioned’Europa e come vengono distribuiti i premi? Te lo raccontiamo noi.

Il montepremi che incasserà la squadra campione

Il vincitore degli Europei 2024 riceverà una somma di denaroconsiderevole. Secondo quanto stabilito dalla UEFA, la squadra campione ha diritto a 8 milioni di euro solo per avervinto la finale. Tuttavia, se a questa cifra si sommano i premiottenuti durante l’intera competizione, il suo valore aumenta notevolmente.

In totale, il campione può arrivare ad accumulare fino a 28,25 milioni di euro, comprese le vittorie ottenute durante la fase a gironi e nei successivi turni a eliminazione.

Di seguito, la struttura del montepremi UEFA:

Partecipazione alla fase finale: 9,25 milioni di euro

Bonus vittoria durante la fase a gironi: 1 milione di euro a partita

Bonus pareggio durante la fase a gironi: 500.000 euro a partita

Qualificazione agli ottavi di finale: 1,5 milioni di euro

Qualificazione ai quarti di finale: 2,5 milioni di euro

Qualificazione alle semifinali: 4 milioni di euro

Finalista: 5 milioni di euro

Campione d’Europa: 8 milioni di euro

Distribuzione dei premi tra i partecipanti

Ogni nazionale ha accordi specifici su come distribuire i premi tra i partecipanti. Nel caso della Spagna, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha stabilito che i giocatori riceveranno il 30% delle entrate totali ottenute dalla squadra alla fine del torneo, somma che verrà distribuita tra i 26 convocati. Pertanto, qualora la Spagna vincesse gliEuropei, ogni giocatore riceverebbe circa 434.615 euro.

Un confronto con altri tornei internazionali

Rispetto ad altre competizioni internazionali, i premi previstiper gli Europei sono piuttosto elevati. Secondo quantodichiarato dalla UEFA, il totale da distribuire tra tutte le squadre partecipanti ammonta a 331 milioni di euro.

Tuttavia, i ricavi del torneo non provengono esclusivamentedai premi assegnati dalla UEFA, ma anche dai diritti televisivie dalla vendita dei biglietti per l’accesso agli stadi. In questaedizione, la UEFA prevede di incassare un totale di circa 2.500 milioni di euro, di cui 1.440 milioni provenienti daidiritti televisivi e 300 milioni dalla vendita dei biglietti.

Peraltro, l’interesse economico e sportivo degli Europei ha anche un forte impatto sulle quote europei 2024, che hannovisto un incremento significativo durante questa edizione, nella quale sono stati molti i tifosi che hanno deciso di scommettere sulla loro squadra del cuore.

Si avvicina la finalissima

A poco meno di due giorni dalla conclusione del torneo, i tifosi non smettono di chiedersi chi si aggiudicherà questaenorme somma di denaro, oltre naturalmente al trofeo. La partita finale che vedrà contrapposte Spagna e Inghilterra si giocherà domenica prossima, 14 luglio, alle ore 21:00 all’Olympiastadion di Berlino.

Negli ultimi giorni, le quote Spagna – Inghilterra hannoinfiammato i siti di scommesse, poiché entrambe le squadrearrivano a questa fase finale del torneo reduci da un percorsoimpressionante. La Spagna ha ottenuto il pass per la finalebattendo la Francia in semifinale, mentre l’Inghilterra lo ha fatto sconfiggendo l’Olanda, con un gol decisivo di Watkins quasi allo scadere del tempo.

Visti i precedenti, si preannuncia una partita moltointeressante. Non ci resta che aspettare che arrivi domenicaper scoprire chi delle due porterà a casa il premio più alto di EURO 2024.