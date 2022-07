Il modo più veloce e preciso per visualizzare le quote di calcio oggi

Le scommesse sul calcio portano sempre un certo livello di attrazione ed eccitazione su Bet22 . Le scommesse sul calcio online non perdono il loro appeal, anzi, sono leggermente migliori. In particolare, le quote sono qualcosa che deve essere “scoperta” con attenzione.

Per avere un modo per calcolare le quote di calcio, come leggere correttamente le quote di calcio, i giocatori devono avere una panoramica di quelle partite. Ci sono molte partite in corso ai bookmaker, ma la maggior parte di esse sono filiali dei 3 grandi mercati sottostanti.

Handicap

L’handicap è anche noto come handicap o handicap asiatico. Questo è un matchup molto famoso e compare spesso sulle bacheche dei bookmaker. Ci sono molti rami di questo matchup, come: 0-0 handicap di pareggio, ½ handicap, ¼ handicap, 1.5 handicap, 1:¼ handicap, ecc.

Sebbene siano rami separati, la maggior parte di queste scommesse con handicap seguono determinate regole e hanno regole di gioco simili come segue:

Il dealer sceglierà una qualsiasi coppia di match, che sia un match casuale o un match in cui il dealer ha piazzato una puntata veloce.

La casa continuerà a dare una serie di quote. Questo numero di quote è deciso dalla casa stessa. I giocatori guardano quel numero di quote e preparano il loro piano di scommesse

I giocatori usano le loro conoscenze e tutte le informazioni che hanno per scegliere le scommesse appropriate

Il risultato vincente dipenderà dal punteggio, compreso il numero di quote offerte dalla casa

1×2. Handicap

L’handicap 1×2 è anche noto come handicap europeo. Questa è una scommessa che deve conoscere al meglio le squadre, quindi è molto popolare tra i “tifosi” che partecipano con entusiasmo. In parte per mostrare la loro comprensione e in parte, come molti altri giocatori, vogliono vincere i propri premi.

1 × 2 è una partita speciale, interessata solo al risultato di vincere o perdere, quindi si diramano pochissime scommesse. Se sì, allora si tratta solo di scommesse su 1 tempo, tempo pieno o sui rigori. Come visualizzare le quote 1×2 è relativamente semplice; basta prestare attenzione ai seguenti dettagli:

1 è il simbolo della squadra di casa che vincerà

2 è il simbolo della squadra in trasferta che vincerà

X sta per due squadre in parità

1h è il simbolo del tempo di gioco in 1 solo segnale

FT è il simbolo per il tempo di gioco completo

Scommesse favorevoli

Over and Under è l’ultima partita tra le prime 3 scommesse popolari su tutti i bookmaker. Avrai bisogno di un po’ di fortuna se vuoi capire come vedere le quote.

Perché bisogna essere fortunati in questa partita ma non serve “talento” per controllare la casa? Questo perché questa partita non si concentra davvero sul risultato ma sul punteggio totale della partita. Quindi avere una scommessa non aiuta molto per i partecipanti. La “fortuna” è necessaria in questa partita.

Con un modo semplice di giocare e simile ai mini giochi, le slot, le scommesse over e over sono facilmente divise in molte altre scommesse e mirano alla diversità. Alcune scommesse ramificate facili da riconoscere sono più di 1 a sinistra, 2 a sinistra, 0,5 a meno, 1,5, a meno di 1,5, ecc.

Le probabilità portano una volatilità inaspettata

Una volta che hai imparato abbastanza sulle partite popolari, trovare un modo per vedere le quote del calcio non è una cosa difficile da fare.

Handicap pareggio 0-0

Un pareggio 0-0 è un tipo di scommessa con handicap. Per padroneggiare questa partita, devi solo notare quanto segue:

Questo è un pareggio, quindi devi avere informazioni e comprensione sulla squadra di scommesse

Scommetti, vinci o perdi. In questa scommessa, se si tratta di un pareggio, il denaro verrà rimborsato al giocatore

Handicap ½ è la scommessa più comune nei bookmaker. In altre parole, il punteggio di questa partita sarà sommato al punteggio di ½, equivalente a 0,5. Questa scommessa avrà 3 risultati ovvi:

Se l’ultima squadra perde per non più di un gol, vincerà.

La squadra di cui sopra vincerà se vince di 2 goal

Se il punteggio è un pareggio, vincerà comunque l’ultima squadra

Conoscendo le probabilità, sarà molto facile vincere la metà sinistra dell’handicap o 1/2 handicap.

3 puntata sinistra

Le scommesse Over e Under 3 di solito si svolgono in partite di pari abilità. Poiché il numero totale di goal deve essere maggiore di tre, queste partite sono spesso molto allettanti. Solitamente i casi sono 3:

Under vince se il numero totale di goal è inferiore a 3

Over vincerà se il numero totale di goal è superiore a 3

Se il numero totale di goal è 3, il dealer rimborserà il giocatore

Handicap 1×2 1 round

1×2 Il 1° tempo è una partita che di solito non si svolge nelle partite. 1×2 1 tempo di solito si vede solo nelle partite calde e ha molti giocatori che guardano e partecipano.

I giocatori di questa scommessa devono solo sapere che la scommessa non conta

Invece, conterà solo nel 1 round che la casa governa. Pertanto, quando i giocatori decidono di scommettere, devono pensare e prendere le decisioni giuste.

Calci di rigore

I calci di rigore sono un altro ramo del mercato 1×2. Nello specifico, tutti i giocatori in questa scommessa devono pronosticare quale squadra vincerà questo round. Il calcio di solito termina finché una squadra non vince, non solo contando le prime 5 paia di calci.

Il rigore shootout, sebbene visto di rado, è ancora molto attraente

Scommessa con carta di rigore

La normale puntata su carta di penalità sarà una puntata totale su carta. Ma con alcuni bookmaker, questa scommessa può essere divisa tra il numero di cartellini gialli e cartellini rossi. I giocatori in questa partita devono solo pronosticare il numero di carte sopra o sotto il numero dato dal dealer. Se il numero indovinato e il numero civico corrispondono, il denaro verrà rimborsato al giocatore.

Sopra ci sono tutte le informazioni su come vedere le quote di calcio. Si prega di notare questi modi per combinare con la propria esperienza per ottenere le vincite più grandi. Buona fortuna.