Il Magico Presepe Napoletano del ‘700 della chiesa Parrocchiale di Sperone: Un capolavoro di Elio Garardo. Foto e Video

Nel suggestivo contesto della chiesa parrocchiale di Sant’Elia a Sperone, un autentico capolavoro artistico cattura l’attenzione dei visitatori durante le festività natalizie. Si tratta di un presepe napoletano del ‘700, un’opera straordinaria creata con maestria dall’artista Elio Garardo, appassionato di presepi da oltre 35 anni. L’opera è arricchita dai contributi delle famiglie del paese, ognuna delle quali ha acquistato una statuetta realizzata in terracotta, dando vita a un panorama natalizio curato nei minimi dettagli. L’articolo esplorerà la storia dietro questo magnifico presepe e le modalità per ammirarlo durante le festività.

Il Maestro dietro l’Opera: Elio Garardo

A Sperone, l’artista Elio Garardo ha dato vita a un’autentica meraviglia artistica con il suo presepe napoletano del ‘700. Nonostante si avvicini alla soglia dei cinquant’anni, Garardo coltiva la passione per la creazione di presepi da quando aveva soli 14 anni. Il suo talento artistico e la dedizione per i dettagli trasformano il presepe in un’opera d’arte unica nel suo genere.

La Partecipazione della Comunità

Ciò che rende ancora più speciale questo presepe è il coinvolgimento attivo delle famiglie di Sperone. Grazie ai contributi delle abitanti del paese, ognuna delle quali ha acquistato una statuetta in terracotta con abiti appositamente creati, l’opera assume una dimensione collettiva. Questa partecipazione conferisce al presepe un valore emozionale e un legame unico con la comunità.

L’Esposizione e le Visite

L’opera è attualmente esposta all’interno della chiesa di Corso Umberto a Sperone, dove i visitatori possono ammirare la bellezza e la maestria di questo presepe napoletano. L’esposizione rimarrà aperta fino alla fine delle festività natalizie e sarà visitabile durante gli orari di apertura della chiesa. Questa è un’occasione imperdibile per immergersi nell’atmosfera magica del Natale e apprezzare il lavoro straordinario di Elio Garardo.

Il Futuro dell’Opera

Con la fine delle festività, il presepe sarà smontato, ma questa non è che una pausa temporanea. L’anno prossimo, l’artista e la comunità si prepareranno a riallestire l’opera con nuove realizzazioni, aggiungendo ulteriori dettagli e personaggi per arricchire ulteriormente il presepe. Questa tradizione continua a crescere e a evolversi grazie alla passione e all’impegno di Elio Garardo e della comunità di Sperone.

In conclusione, il presepe napoletano del ‘700 a Sperone non è solo un’opera d’arte straordinaria, ma anche un’espressione tangibile della connessione tra l’arte, la tradizione e la comunità locale. Chiunque abbia l’opportunità di visitare questa esposizione avrà il privilegio di immergersi in un’esperienza natalizia unica e affascinante.

Clicca qui per vedere il video del servizio realizzato con interviste