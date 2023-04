Il M.I.D. saluta con favore e soddisfazione la riapertura del vecchio Ospedale Landolfi di Solofra.

Il movimento da me Coordinato si è da sempre battuto concretamente e nel tempo con richieste. appelli e interventi anche giornalistici, per garantire i servizi sanitari alla comunità di Solofra e non solo, quindi ringraziamo la dirigenza dell’A.S.L. di Avellino e dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati che hanno mostrato piena sensibilità e attenzione rispetto alla problematica.

Ci auguriamo quindi, che le attività sanitarie, che riprenderanno presso il Landolfi, siano soltanto le prime a dare risposte alle chiare e reali esigenze dell’utenza, auguriamo pertanto buon lavoro a tutto il personale che da domani dopo la presentazione sarà in servizio presso il presidio ospedaliero.

Giovanni Esposito Coordinatore Regione Campania M.I.D. Movimento Italiano Disabili.