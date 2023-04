BAIANO. Dibattito Pd sul tema: “Autonomia differenziata regionale. Pro Italia o Spacca Italia”

Le diseguaglianze tra il Nord e il sud costituiscono un fardello enorme che penalizza e mortifica il SUD e, soprattutto, blocca il futuro dell’Italia. L’Europa ne è consapevole e, con il PNRR, ha deciso di finanziare investimenti con priorità al Sud per attenuare tale diseguaglianze. Intanto il Governo ha approvato l’AUTONOMIA DIFFERENZIATA, una legge che va in direzione opposta, potenziando le regioni ricche a danno delle povere. Per capire meglio di che si tratta il PD ha organizzato per domenica prossima 23 aprile, ore 10,30, nell’Auditorium Scuola Media di Baiano, un convegno dibattito sul tema.

Introduce Silvana Acierno, direzione provinciale PD Avellino.

Saluti del sindaco di Baiano Enrico Montanaro

Relatore: prof Gaetano Vecchione, Università Federico II Napoli, che illustrerà il Progetto governativo su “Autonomia differenziata regionale.”

Seguirà l’intervento del dott. Carlo Iannace, oncologo, primario Ospedale Moscati, sulla ricaduta della legge su un altro importante tema: “La sanità dei cittadini, tra regione e Stato nazionale”. Conclusione del Consigliere regionale Maurizio Petracca.

L’incontro è coordinato dal prof. Francesco Sorriento, segretario PD. Parteciperanno dirigenti scolastici, sindaci e consiglieri comunali del territorio, rappresentanti dei partiti politici.

I CITTADINI SONO INVITATI A PARTECIPARE