Il M.I.D. alla luce di tante dinamiche e criticità attende la visita del Ministro delle Disabilità in Campania.

Rispettivamente alle ultime questioni lanciate a ripetizione e a messo stampa sulle problematiche delle persone con disabilità sul territorio, l’ultima anche relativamente alla questione cubo di piazza libertà dei bagni pubblici inaccessibili e vandalizzati e della bocciatura dell’emendamento per lo scostamento di fondi necessari per l’adozione e l’attuazione del Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche il M.I.D. dopo aver portato il caso anche in Parlamento, dove tutta l’attività è già ben posta all’attenzione delle forze politiche in campo, siamo in attesa di visita del Ministro delle Disabilità del Governo Italiano Dottoressa Alessandra Locatelli in Campania.

Difatti si legge nella nota stesso Locatelli già un anno e mezzo fa ebbe modo di incontrare in una sua visita istituzionale qui Il Coordinatore Regionale Giovanni Esposito e di confrontarsi sulle problematiche e sulle tematiche.

Un incontro/ confronto quello in fase organizzativa dove i cittadini avranno modo di potersi confrontare e lanciare proposte direttamente al loro Ministro delle Disabilità, dove già l’attività portata avanti dal movimento in tutta Italia è ben illustrata e documentata.