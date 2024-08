Il Carotenuto di Mugnano del Cardinale riparte con nuovi acquisti e conferme per una stagione ambiziosa

La squadra di calcio del Carotenuto di Mugnano del Cardinale si prepara a una nuova stagione con rinnovato entusiasmo e determinazione, puntando su conferme strategiche e nuovi innesti che promettono di rafforzare ulteriormente la rosa. La società ha recentemente presentato il proprio staff tecnico e dirigenziale, dimostrando una chiara volontà di continuare a crescere e competere ad alti livelli.

Il team tecnico vede al timone gli allenatori Guido De Stefano e Filomeno Accetta un team di collaboratori esperti che hanno già dimostrato le loro competenze nelle passate stagioni. Accanto a loro, il direttore sportivo Raffaele Ardimentoso avrà il compito di gestire le operazioni di mercato e mantenere l’equilibrio all’interno della squadra, mentre il preparatore atletico Andrea Ferullo sarà responsabile della forma fisica dei giocatori. A completare lo staff dirigenziale, Annalisa Bianco si occuperà della gestione organizzativa del club.

Tra le novità di quest’anno spicca l’acquisto di Stefano Manganiello, un promettente esterno attaccante classe 2007, che rappresenta una scommessa sul futuro del Carotenuto. La sua velocità e capacità di creare occasioni offensive potrebbero rivelarsi fondamentali per la squadra.

Sul fronte delle conferme, il centrocampista Stefano Napolitano resta uno dei punti fermi del Carotenuto. Giocatore duttile e con esperienza in campionati di categorie superiori, Napolitano sarà ancora una volta chiamato a dare stabilità e visione al centrocampo. Un’altra conferma importante è quella di Francesco Rozza, attaccante esterno che, nonostante non sia più nella sua forma migliore, rimane un elemento prezioso grazie alla sua esperienza e al suo attaccamento ai colori del club.

Con queste premesse, il Carotenuto si appresta a iniziare una stagione che si annuncia avvincente, con l’obiettivo di migliorare i risultati dell’anno passato e consolidare il proprio ruolo nel panorama calcistico locale. I tifosi, che non hanno mai fatto mancare il loro supporto, possono guardare al futuro con fiducia, consapevoli che la società sta lavorando per costruire una squadra competitiva e in grado di regalare soddisfazioni.