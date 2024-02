Il Carnevale Palmese: Tradizione, Musica e Teatralità nell’eccellenza Folkloristica. Video e Foto

Il Carnevale Palmese è una festa ultracentenaria che affonda le sue radici nel lontano 1700, emergendo nel corso dei secoli come uno spettacolo unico, ricco di musica, teatralità e autenticità. Questo carnevale, nel corso degli anni, ha guadagnato il prestigioso riconoscimento tra i Carnevali Storici d’Italia, mantenendo salda la sua tradizione, ma senza dimenticare di abbracciare l’innovazione.

A Palma Campania (NA), il Martedì Grasso assume un ruolo particolarmente significativo, con una dedica speciale alle Quadriglie. Queste nove Quadriglie sono gruppi folkloristici composti da centinaia di figuranti, ognuno abbigliato con costumi magnifici che seguono il tema proposto dalla propria quadriglia. Gli strumenti della tradizione campana accompagnano il loro passo attraverso il centro del paese, creando un’atmosfera avvolgente di ritmo e melodia.

Ciascuna Quadriglia, guidata dal proprio Maestro, svolge un’entusiasmante esibizione, culminando sul palco della piazza del paese. Ogni gruppo ha 45 minuti di tempo per trasmettere la propria creatività attraverso danze, costumi e la magia della musica tradizionale.

Il processo di valutazione aggiunge un tocco di competizione sana alla festa. Le Quadriglie si dispongono in cerchio, pronte a essere giudicate da una giuria di esperti. Quest’ultima ha il compito di valutare il tema proposto, i costumi, le danze, la Canzone d’Occasione e la bravura del Maestro. La competizione si fa sentire, ma è soprattutto un’occasione per mettere in mostra il meglio della tradizione locale.

La Quadriglia vincitrice riceve onori speciali, con l’apposizione di una “stella” sulla pavimentazione di Piazza De Martino. Questa stella è un simbolo tangibile di riconoscimento, con impressi il nome dell’Associazione e il tema proposto. Una celebrazione che rimane indelebile nella storia locale e contribuisce a preservare l’importanza di questa festa ultracentenaria. Il Carnevale Palmese continua a prosperare, alimentando la passione per la cultura, la musica e la tradizione nella comunità di Palma Campania.

Un carnevale sempre straordinario e coinvolgente con decine e decine di straordinari concerti eseguiti dal vivo da centinaia di musicisti. Anche quest’anno Nove quadriglie, ognuna con un tema differente da mettere in scena, che si sfideranno tra loro a colpi di musica, costumi e coreografie.

Una edizione quella di quest’anno ben organizzata sotto la direzione del presidente della Fondazione Carnevale Palmese Nicola Montanino, già sindaco di Palma Campania.