VISCIANO. Interrogazione del consigliere Avv. Giuseppe Gambardella sui Lavori affidati e segnalazioni di irregolarità Amministrative

Con la presente, il sottoscritto Avv. Giuseppe Gambardella, consigliere di opposizione del Comune di Visciano, desidera porre alcune domande e esprimere preoccupazioni riguardo alla determina adottata per l’affidamento dei lavori alla ditta Diana Vincenzo.

In particolare, vorrei conoscere i motivi per cui sono state individuate solo alcune imprese dell’area casertana anziché coinvolgere anche quelle locali di Visciano per ottenere preventivi. Inoltre, chiedo se siano state effettuate verifiche sulla congruità dei prezzi dei materiali, dei tempi di realizzazione e dell’organizzazione per l’esecuzione dei lavori, con un confronto rispetto ai valori di mercato.

Mi preme evidenziare che questa non è la prima segnalazione di presunte irregolarità amministrative che perviene alla Prefettura di Napoli. La mia preoccupazione si basa su conferimenti di incarichi, affidamenti di opere e acquisti di beni, che appaiono ingiustificati e sospetti, in favore di amici ed elettori. La trasparenza e la legalità nell’operato amministrativo sono di fondamentale importanza per la fiducia della comunità nei confronti dell’amministrazione.

Alcuni fatti specifici sono stati menzionati, come la distribuzione di fondi durante la manifestazione del Carpine d’Argento. Chiedo chiarimenti su questi finanziamenti e la loro giustificazione, specialmente riguardo alle spese di fornitura di materiali di cancelleria per tre serate e altri sostegni a enti e ditte locali.

Inoltre, sollevo la questione dell’ordine pubblico, con segnalazioni di furti nelle abitazioni, soprattutto in danno di anziani, senza risposte o azioni da parte dell’amministrazione. La richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale straordinario sull’ordine pubblico è stata disattesa, sollevando ulteriori preoccupazioni sulla gestione delle questioni cruciali per la comunità.

Chiedo, quindi, un’indagine approfondita sugli acquisti dei materiali effettuati nell’ambito del ranch sottratto a gara, per garantire la corretta utilizzazione, giustificazione e la congruità dei prezzi rispetto al mercato.

In mancanza di un intervento degli organi dello Stato, il sottoscritto ritiene di doversi dimettere da consigliere comunale, ritenendo il proprio operato, a questo punto, irrilevante per il bene della comunità e per sottrarsi da eventuali responsabilità future.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e, se necessario, per un’audizione in presenza.

Distinti saluti, Avv. Giuseppe Gambardella Consigliere Comunale di Visciano Visciano, 12.02.2024.