BAIANO – Don Angelo Schettino bacchetta gli organizzatori del Carnevale: “Disgustoso”

Il sacerdote di origini baianesi, padre Angelo Schettino, dopo la sfilata carnevalesca di oggi pomeriggio, ha voluto esprimere tutto il suo disappunto.

Ecco quanto ha dichiarato:

“Scherza con i fanti ma lascia stare i Santi! Pessima esibizione carnevalesca nel mio amato paese, Baiano. Sono una persona di ampie vedute, chi mi conosce lo sa bene, in nome della Croce c’è chi ancora dona la vita! Non possiamo ridicolizzare uno strumento, come la Croce, che per molti è motivo di speranza nella sofferenza e nella prova. Sono disgustato! Piuttosto, colgo l’occasione per fare appello alle Amministrazioni dei sei Comuni dell’Area Baianese e alle Pro Loco, insieme alle scuole e alle associazioni religiose e civili del nostro Mandamento perché non siano dimenticate le nostre belle tradizioni del Carnevale: la Zeza, che è una rivisitazione della “fabula atellana”, i Mesi e il Laccio d’amore. Questo significa educare le giovani generazioni al gusto di stare insieme, nel solco della nostra identità culturale ed evitare questi spettacoli pietosi e irrispettosi!”.

Auspichiamo che ci sia un chiarimento tra le parti per il bene della collettività e di quanti si siano sentiti offesi dalla rappresentazione odierna (L.C.)