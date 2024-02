Il Carnevale Baianese 2024: Un’Esperienza Indimenticabile, domenica 18 il gran finale

Il vivace e tradizionale Carnevale Baianese continua a stupire e intrattenere residenti e visitatori con un programma ricco di eventi per tutta la famiglia. Questa domenica, 18 febbraio, Baiano si trasformerà nel cuore pulsante della festa, con Piazza Napolitano che sarà teatro di spettacoli e divertimenti.

L’attesa sarà palpabile sin dalle prime ore del mattino, quando, alle 10, i maestosi carri allegorici faranno il loro ingresso trionfale nella piazza, annunciando l’inizio ufficiale della giornata di festa. Accompagnati dalla musica e dall’entusiasmo delle folle, le maschere colorate sfileranno con grazia e allegria, regalando un vero spettacolo visivo.

Ma le sorprese non finiranno qui. Alle 11, il palco sarà animato dall’esibizione dei talentuosi giovani del forum di Visciano, che presenteranno con maestria la loro interpretazione dei “12 mesi”. Una performance che promette di incantare e coinvolgere il pubblico di tutte le età, con la loro creatività e dedizione.

Il clou della giornata arriverà nel pomeriggio, alle 16, con il gran finale della manifestazione. Musica coinvolgente e giochi divertenti per i più piccoli trasformeranno la piazza in un vero e proprio paradiso di divertimento, dove grandi e piccini potranno condividere momenti di gioia e spensieratezza.

Il Carnevale Baianese rappresenta un’opportunità unica per immergersi nella cultura e nella tradizione locale, mentre si partecipa a una festa coinvolgente e indimenticabile. Non perdete l’occasione di essere parte di questo evento straordinario e di creare ricordi preziosi da conservare per sempre.

Ci vediamo a Baiano, dove il divertimento è di casa e il Carnevale è un’esperienza da vivere appieno!