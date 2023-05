I regali per ampliare il benessere della coppia

Quanto sia importante la qualità della vita, ormai, è un dato assodato, testimoniato da migliaia di studi medici. Ognuno di noi, per quanto ovvio, è fatto in modo differente. Ed i parametri per rendere migliore la nostra quotidianità, di conseguenza, non sono uguali. Non c’è alcun dubbio che la vita di coppia, in tal senso, abbia un peso fondamentale sulla nostra qualità della vita.

Un rapporto armonico, dove le inevitabili difficoltà vengono superate con comunanza d’intenti, incide sicuramente in accezione estremamente positiva sul nostro benessere singolo e di coppia, come si evince nei tanti articoli dedicati a questo argomento sul portale Lovemysenses.com.

Un’inattesa cenetta a lume di candela

Di tanto in tanto, tuttavia, il benessere della coppia dev’essere alimentato da qualche sorpresa inattesa, qualche piccolo gesto o regalo che sia in grado, realmente, di aumentare il benessere della coppia, rinsaldare un rapporto che va alimentato, inevitabilmente, giorno dopo giorno, evitando che possa palesarsi un nemico atavico: la routine di coppia.

Ad esempio, da quanto tempo non vi recate in qualche locale romantico e vi godete una deliziosa cenetta a lume di candela? Magari anni. Per le coppie longevi, forse, decenni. Eppure, trascorrere una serata gustando piatti prelibati, in un contesto decisamente coinvolgente, è una soluzione estremamente valida per rinsaldare il legame e, soprattutto, ravvivare il rapporto di coppia.

La cenetta a lume di candela, per quanto ovvio, è indicata per festeggiare le classiche ricorrenze di una coppia, come San Valentino o l’anniversario. Ma se volete davvero stupire il vostro partner, dev’essere organizzata in un giorno qualunque: appena rincasato il/la partner prendetela/o sottobraccio e comunicate che non mangerete a casa, ma in qualche locale romantico. Resterà, certamente, a bocca aperta.

Se, invece, avete una disponibilità maggiore da poter sfruttare, un week end fuoriporta rappresenta, senza alcun dubbio, una validissima soluzione. Per quanto ovvio, è indispensabile essere a conoscenza dei “gusti” del partner, onde evitare di scegliere una destinazione poco gradita a quest’ultimo. Il nostro paese, in tal senso, offre infinite opportunità, che sono in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi turista.

Un weekend fuoriporta

Se puntate sul romanticismo più puro e genuino, il consiglio è quello di scegliere alcune delle più belle città d’arte del mondo presenti nel nostro paese. Firenze, ad esempio, è una meta molto gettonata per chi vuol condividere una tre giorni di cultura e romanticismo col partner, con scenari unici e suggestivi – come quello di Ponte Vecchio – al calar del sole.

Un’altra località particolarmente romantica, poi, è Venezia, unica e suggestiva come poche altre al mondo, dove non è poi così raro ammirare coppie che scattano selfie per immortalare il loro amore in una cornice di rara beltà. Anche Roma, in tal senso, è una meta decisamente adatta a trascorrere tre giorni estremamente romantici, dove poter ravvivare l’amore.

Qualora, invece, andate alla ricerca del relax più assoluto, in Italia sono presenti svariate SPA dove è possibile ritemprare anima e corpo, lasciandosi coccolare anche dalle sapienti mani di qualificati professionisti. Il Trentino Alto-Adige, nel paradisiaco scenario delle Dolomiti, è la meta più gettonata per questa tipologia di vacanza, ma non mancano altrettanti luoghi suggestivi lungo tutto lo Stivale dove poter vivere un weekend di pace e benessere in una SPA.

L’armonia della coppia, poi, passa inevitabilmente anche dal desiderio di condividere una vita intima soddisfacente. Se la fiammella della passione è sopita, come talvolta accade nelle coppie più longeve, qualche giocattolo erotico potrebbe risultare propedeutico a riaccanderla. Qualche giocosa novità all’interno della coppia, se inserita col nobile scopo di riaccendere la passione, è certamente utile per il benessere della coppia.