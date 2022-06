Magnifica esperienza per i bambini del campus estivo Yppies che in una magica giornata hanno incontrato il calciatore in forza al Bologna Roberto Soriano. Una mattinata fatta di interviste, direttamente dai bambini, da palleggi, foto e tanti autografi. Grande accoglienza da parte del calciatore di origini irpine a pochi giorni del ritiro a Pinzolo con il suo Bologna.

