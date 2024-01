GROTTAMINARDA. Progetto di videosorveglianza “Intelligente”: lavori in corso.

Iniziati a fine anno, proseguono i lavori per l’installazione del sistema di videosorveglianza “intelligente” nel Comune di Grottaminarda per il monitoraggio del territorio.

In questa fase si stanno montando le centraline operative e le telecamere a Carpignano ed all’incrocio tra via Baronia con via Tratturo. Poi si procederà anche in altri punti strategici della città quali il casello autostradale e le due rotatorie in località Fontana Del Re ed in località Ruvitiello.

Cinque le postazioni contemplate al momento dal progetto presentato in occasione del Consiglio comunale del 19 dicembre attraverso l’approvazione di una variazione al Bilancio di Previsione Finanziario, ma si prevede di partecipare ad altri bandi e grazie anche alla Prefettura di Avellino, di implementare il sistema che sarà a servizio della sicurezza dei cittadini non solo di Grottaminarda ma dell’intero circondario.

«Siano partiti da due zone particolarmente scoperte sotto l’aspetto della videosorveglianza – afferma il Vicesindaco Michelangelo Bruno – ma l’obiettivo che ci siamo posti, in sintonia con il Prefetto di Avellino Paola Spena e con le Forze dell’Ordine in occasione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, è quello di coprire, man mano, ogni zona di entrata ed uscita dal paese in modo tale da poter monitorare ogni mezzo sospetto che attraversa le nostre strade. Queste telecamere “intelligenti”, infatti, possono “leggere” le targhe ed aiutare ad individuare auto rubate, sotto sequestro o inserite nella black list delle Forze dell’ Ordine. Dunque potranno fare da deterrente per furti e rapine, dare una percezione di maggior sicurezza ai cittadini ed aiutare gli inquirenti in indagini di vario genere».