Grottaminarda, potenziata la videosorveglianza: finanziamento da 95.500 euro per la sicurezza urbana

La proposta progettuale del Comune di Grottaminarda per l'”Implementazione dell’impianto di videosorveglianza comunale” è stata ammessa al finanziamento per l’importo di 95.500 euro (IVA inclusa), interamente a valere su risorse dell’Asse 2 – Azione 2.1 del POC “Legalità”, Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

«Come promesso continuiamo il lavoro di potenziamento del nostro sistema di videosorveglianza – afferma il Sindaco Marcantonio Spera – Ulteriori telecamere andranno ad aggiungersi a quelle “intelligenti” già installate in punti strategici della nostra città per renderla sempre più sicura e civile. Non a caso il Programma Operativo ha il titolo “Legalità”. Dobbiamo assicurare un sempre più efficace monitoraggio del territorio per scongiurare furti ed altri episodi di microcriminalità, ma anche per scoraggiare atti di inciviltà e vandalismo come l’abbandono dei rifiuti ed il danneggiamento del patrimonio comunale. L’auspicio è che una consistente ed efficiente videosorveglianza funzioni da deterrente e che quindi si riesca a prevenire ogni fenomeno piuttosto che reprimerlo».