GROTTAMINARDA. EMERGENZA SANITARIA: AVVISO PUBBLICO PER CONTENERE E PREVENIRE IL DIFFONDERSI DEL CONTAGIO.

L’Amministrazione comunale di Grottaminarda vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania del 22 giugno 2022 recante “disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, al fine di contenere e prevenire il diffondersi del contagio da Covid-19, attraverso un avviso al pubblico a firma del Sindaco Marcantonio Spera e del Consigliere delegato alla Sanità Antonio Vitale, raccomanda a tutta la cittadinanza, di osservare le seguenti prescrizioni, utile strumento per proteggere sé stessi e i propri cari:

utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per accedere ed utilizzare i mezzi di trasporto pubblico; indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nelle strutture di ospitalità e lungodegenza, nelle residenze sanitarie assistite (RSA), negli hospice, nelle strutture riabilitative, nelle strutture residenziali per anziani e nelle altre strutture residenziali; di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Si ricorda che l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania dispone l’obbligo di usare mascherine chirurgiche o dispositivi di protezione individuale di livello superiore sui luoghi e negli ambienti di lavoro privato relativi alle attività produttive, industriali e commerciali (ad es., bar, ristoranti, negozi ed attività commerciali), in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso (ad es., nelle cucine, nelle mense, nei bar) o all’aperto.

«Confidiamo nella massima collaborazione per il rispetto delle regole fondamentali per difenderci dalla pandemia ancora in atto – afferma il Consigliere delegato alla Sanità Antonio Vitale – Il contagio purtroppo si sta diffondendo nuovamente a causa di nuove varianti, in particolare Omicron 5 che presenta un alto tasso di infezione ma per fortuna una scarsa pericolosità. Anche a Grottaminarda si stanno registrando numeri in risalita è dunque l’invito alla prudenza è d’obbligo».

