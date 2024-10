Grande Successo per la Prima Puntata di “Tale e Quale Show” al Locale Adrenalina di Napoli

Domenica 13 Ottobre presso Adrenalina, in via Melisurgo,46 Napoli, si è svolta la prima puntata di Tale e Quale Show, una rivisitazione del celebre format tv della Rai.

In collaborazione con Radio Punto Nuovo, che mette in palio un premio al vincitore della seconda edizione, la serata si è svolta all’insegna di sensazioni uniche e irripetibili perché ogni concorrente ha portato sul palco il proprio bagaglio emotivo, riuscendo a trasmettere sia al pubblico che alla giuria la voglia di dare voce, attraverso il canto, alla parte più intima del proprio essere.

Guidati da Carlo Conti, interpretato per l’occasione da Mr. Ettore, Walter, Mike, Romina, Mariangela, Mario, Michele, Ilaria, Bruna e Loris rispettivamente hanno interpretato Grignani, Zarrillo, Lady Gaga, Loredana Berté, Anthony, Nino D’Angelo, Patty Pravo, Anna Tatangelo e Michael Bublé, cercando di riproporre sul palco le fattezze fisiche grazie al make up, curato da Enif Academy, nonché quelle canore in una sfida dai colori internazionali, con ampio spazio ad una parentesi partenopea.

La giuria, composta da un mix di tre esperti e partners di Adrenalina e di Radio Punto Nuovo tra cui la giornalista – scrittrice Francesca Grassi, il maestro – batterista Mario Nigliato e la drag queen Lady Rose, ha inciso per il 51% sulle votazioni trovandosi, talvolta, costretta a fare i conti con scelte difficili visti l’abilità e il talento di più di un partecipante.

Dopo le nove esibizioni, solo cinque concorrenti hanno potuto continuare la corsa verso la finalissima e la votazione è stata distribuita tra il 34% della giuria, il 33% del pubblico e il rimanente 33% dei concorrenti eliminati.

La serata è stata vinta da una grintosa Loredana Berté, un vero e proprio “animale da palcoscenico”, che ha avuto accesso di diritto alla finale di Maggio e che potrà concorre al premio speciale messo in palio da Radio Punto Nuovo, vedendo realizzato il piccolo grande sogno di dare una possibilità al proprio talento e alla propria voglia di mettersi in gioco.

Gli organizzatori della serata, Luigi Aprea e Mr. Ettore, intervistati a fine serata, hanno definito un successo la prima serata, soddisfatti di un risultato raggiunto con sacrifici e tanta tenacia perché:

«Adrenalina è uno stato d’animo, è il luogo dove si viene per dimenticare i problemi quotidiani» ed è «il locale di cui Napoli aveva bisogno, il posto che mancava in questa città».

In attesa della prossima puntata, dunque, chiunque può raggiungere questo piccolo angolo di divertimento puro e genuino nel cuore vibrante di una città che sa offrire, a chiunque sappia ascoltare col cuore, una melodia unica che tutto il mondo le invidia.

Francesca Grassi