Sabato 17 settembre 2022 si celebrerà la Giornata Nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita World Patient Safety Day, con iniziative di sensibilizzazione, conoscenza e coinvolgimento civico per il miglioramento della sicurezza dei pazienti. Il tema scelto dall’OMS per la Giornata della sicurezza delle cure 2022 è la sicurezza della terapia farmacologica correlata alla campagna globale “Medication without Harm“.

Al Circolo della stampa di Corso Vittorio Emanuele, grazie alla disponibilità dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, sarà allestito un punto informativo: il personale dell’Asl di Avellino sarà a disposizione dell’utenza, dalle ore 10 alle ore 13, per offrire chiarimenti e distribuire materiale divulgativo sul tema dell’utilizzo sicuro dei farmaci in terapia.

Inoltre, nella serata del 17 settembre fino al giorno 18 settembre verranno illuminati i PP.OO. di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi per richiamare