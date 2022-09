Fiano di Avellino spumante metodo classico, una novità assoluta presentata da Vini Contrada

Previous

NAPOLI. Decumani: arrestati due spacciatori e l’autore di un furto. Ieri sera gli agenti del Commissariato Decumani, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Pisanelli hanno notato due persone che, alla loro vista, hanno tentato di nascondersi dietro un’autovettura in sosta per eludere il controllo. I poliziotti li hanno fermati e trovati in possesso di una busta contenente circa 492 grammi di marijuana, due involucri con circa 2 grammi della stessa sostanza e un cellulare. A.G. e S.E., napoletani di 22 e 20 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ancora, stamattina i poliziotti, nel transitare in via San Biagio dei Librai, hanno notato un uomo che, con fare sospetto, stava seguendo un turista fino a quando, approfittando della sua distrazione, è riuscito a infilare la mano nella tasca posteriore del suo pantalone prendendogli il portafogli. Gli operatori hanno raggiunto e bloccato l’uomo, identificandolo per F.S., 65enne napoletano con precedenti di polizia, che è stato arrestato per furto con destrezza, mentre il portafogli è stato restituito alla vittima.