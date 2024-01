GENNARO GALLETTO E’ UN NUOVO GIOCATORE DELLA SANDRO ABATE

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2023-2024 il diritto alle prestazioni sportive di Gennaro Galletto, ala-pivot, classe 1993.

Gennaro Galletto è tra i giocatori italiani di maggiore prestigio e di indiscussa esperienza. E’ cresciuto nel settore giovanile del Napoli Calcio a 5. Ha militato poi nel Fondi fino al 2016 per poi approdare al Marigliano dove ha conquistato la promozione in Serie A2. Nel 2018 il passaggio al San Giuseppe dove ha vinto la Coppa di categoria in B. Nel 2019 veste la maglia della Sipremix Limatola, prima di approdare al Benevento dove segna 27 reti e conquista un’altra promozione. In Serie A ha giocato nel Real San Giuseppe (realizzando 12 reti), dove lo scorso anno ha conquistato la Coppa Italia. Nell’estate scorsa approda al Napoli. E’ tra i punti fermi della Nazionale Italiana di Futsal.

Gennaro Galletto ha scelto la maglia numero 2.

“Le motivazioni sono tante, sono davvero felice di essere alla Sandro Abate, un Club che ammiro da sempre, ha dichiarato Gennaro Galletto. Il primo obiettivo è fare bene, vincere e divertire il nostro pubblico. Conosco il Mister e molti compagni di squadra, siamo un gruppo forte. Non vedo l’ora di giocare al Pala Del Mauro.”