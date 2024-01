AVELLA. “Chiesa delle anime del Purgatorio”: Una storia centenaria da scoprire

Il prossimo martedì 30 gennaio, dopo la Santa Messa del novenario dedicato a San Ciro presso la Chiesa del Purgatorio alle 18:30, sarà presentato il libro “Chiesa delle Anime del Purgatorio” scritto con passione e dedizione da Vincenzo Valletta. Questo testo si prefigge di raccontare la storia di questa antica cappella, divenuta nel corso del tempo una chiesa ricca di storia e significato.

La presentazione del libro sarà un momento speciale, arricchito dalla presenza dell’autore, del parroco don Giuseppe Parisi e del responsabile della pro loco. Sarà un’occasione unica per esplorare le pagine di questo libro che getta luce su una parte significativa del patrimonio storico e religioso della comunità locale.

Il testo di Vincenzo Valletta si propone di condurre i lettori in un viaggio affascinante attraverso i secoli, dalla nascita della cappella fino ai giorni attuali. Si prevede che il libro offrirà una panoramica completa sulla trasformazione di questo luogo sacro nel corso del tempo, documentando gli eventi, i cambiamenti architettonici e le vicende che ne hanno segnato la storia.

La Chiesa delle Anime del Purgatorio ha rappresentato per la comunità un punto di riferimento spirituale e culturale, e il libro di Vincenzo Valletta sarà un importante contributo alla conservazione della memoria collettiva. Attraverso questa opera, gli abitanti del luogo e i visitatori potranno conoscere più da vicino le radici profonde di questo luogo sacro.

La presentazione del libro sarà un momento di condivisione e di arricchimento culturale, un’opportunità per esplorare il passato della comunità e rafforzare il senso di appartenenza a una storia millenaria. La presenza del parroco e del responsabile della pro loco contribuirà ad arricchire il dibattito e a creare un ambiente caloroso e partecipativo.

In conclusione, l’evento rappresenta non solo un’occasione per scoprire la storia della Chiesa delle Anime del Purgatorio, ma anche per celebrare l’impegno e la passione di chi, come Vincenzo Valletta, ha dedicato tempo ed energie alla conservazione e divulgazione del patrimonio culturale della comunità locale.