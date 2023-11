GDF AVELLINO: Inaugurazione della stazione del soccorso alpino a Sant’Angelo dei Lombardi.

Giovedi 9 novembre, alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, Generale di Corpo d’Armata Vito Augelli e di altre autorità civili, militari e religiose, a partire dalle ore 10:45, presso la Caserma “”E. DELLA SALA” di Sant’Angelo dei Lombardi, si terrà la cerimonia di inaugurazione della Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.).

Alle ore 11:45, presso il locale impianto sportivo, alla presenza anche di cittadini e scolaresche, si terrà un’attività dimostrativa di salvataggio, effettuata dai militari del S.A.G.F., in sinergia con la Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Napoli e con gli altri enti di soccorso.

L’occasione sarà propizia per far conoscere i finanzieri del S.A.G.F., militari altamente qualificati destinati a compiti di soccorso in montagna, di protezione civile, di tutela ambientale e di polizia giudiziaria, che hanno competenza sull’intero territorio della regione Campania.