G7 di Mirabello Eclano. Un “percorso alternativo” dal 2 al 4 ottobre.

Sin dall’annuncio, la scelta del Ministro Matteo Piantedosi di ospitare il G7 dei ministri degli Interni a Mirabella Eclano ha suscitato opinioni contrastanti. Da un lato, infatti, l’entusiasmo per l’opportunità concessa alle aree interne di ospitare uno dei più importanti appuntamenti internazionali, dall’altro le immancabili critiche per via dei disagi e nei confronti delle politiche di Governo. Per questo, un percorso alternativo al G7 è stato lanciato da associazioni, sindacati, movimenti e partiti dal 2 al 4 ottobre, in concomitanza con il meeting dei rappresentanti delle principali economie mondiali. Le iniziative avranno inizio il 2 ottobre, alle 18:30, con un’assemblea al circolo ARCI “Fortapàsc” di Atripalda, che vedrà la presentazione dell’Atlante delle Guerre; opera dedicata all’analisi dei conflitti globali. Il 3 ottobre, invece, la Sala “Thomas Menino” di Grottaminarda ospiterà un secondo convegno dedicato al DDL sicurezza di recente approvazione, con interventi di alto profilo quali quello di Giuseppe De Cristofaro (SI), Capogruppo del Gruppo Misto al Senato della Repubblica. Le attività culmineranno venerdì 4 ottobre ad Avellino, con un corteo in partenza da Piazza Libertà alle 17:30. “Chiediamo di far sentire la propria voce, di mettere ancora una volta in evidenza quanto la solitudine delle stanze del potere sia lontana dagli interessi della popolazione reale”, comunicano gli organizzatori. (Andrea Squittieri)