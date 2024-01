Freddo Artico in arrivo: Maltempo e temperature gelide sulla Campania

Nel quadro meteorologico che sta interessando gran parte d’Europa, l’Italia si prepara ad accogliere l’aria artica che si sta riversando sulla penisola con un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche. In particolare, la Campania sarà coinvolta da un cambiamento repentino del tempo, con temperature in picchiata e possibili fenomeni nevosi.

Secondo le previsioni di Antonio Sanò, esperto del sito www.iLMeteo.it, l’aria gelida raggiungerà l’Italia sia attraverso la Porta della Bora, proveniente dalle Alpi Giulie, sia attraverso quella del Rodano, dalla Francia sudorientale. Questa imponente ondata di freddo si riverserà su diverse regioni italiane, portando con sé precipitazioni e nevicate.

Il maltempo inizierà a farsi sentire già nelle prossime ore, con rovesci di pioggia nelle regioni del Nordest, Lombardia, Marche, Umbria e Toscana. A causa del repentino calo delle temperature, è prevista la possibilità di nevicate fino a quote collinari e addirittura la pianura lombarda, con fiocchi che potrebbero raggiungere anche Milano.

Contemporaneamente, un ciclone posizionato sulle Baleari agirà da catalizzatore, influenzando le condizioni atmosferiche sull’Italia. Questo sistema piloterà una perturbazione che interesserà in serata la Sardegna, per poi estendersi alle regioni centrali e meridionali. Sono attese precipitazioni abbondanti, con possibilità di nevicate su Puglia, Molise, Campania e Calabria.

Il sabato vedrà un cambiamento di scenario al Nord, con il rafforzamento dell’alta pressione e l’arrivo di venti gelidi. Tuttavia, il maltempo si sposterà verso il Sud peninsulare, con rovesci di neve in collina, anche sotto forma di bufera su Marche e Molise, per poi coinvolgere Puglia, Basilicata, Campania e Calabria.

Domenica sarà caratterizzata da un ulteriore aumento della pressione atmosferica, portando il bel tempo in tutta Italia. Tuttavia, i venti freddi continueranno a soffiare, con un forte calo delle temperature. Durante la notte, si prevedono gelate intense sulla Pianura Padana, mentre sulle Alpi si potranno toccare temperature fino a -25°C.

In conclusione, l’Italia si prepara a fronteggiare un’ondata di freddo artico che renderà necessarie attenzioni particolari in molte regioni, compresa la Campania, dove il maltempo e le basse temperature saranno protagonisti del fine settimana. Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alle condizioni stradali e di adottare le misure necessarie per affrontare le difficoltà del clima avverso.