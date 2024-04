Fratelli d’Italia presenta il dott. Modestino Maria Iandoli come candidato Sindaco per Avellino

Fratelli d’Italia, dopo aver profuso ogni sforzo per giungere ad una soluzione unitaria riguardo alla candidatura apicale per la Città capoluogo, registra con rammarico lo stallo delle trattative provinciali. Nonostante gli sforzi e la disponibilità dimostrata nel considerare le richieste di differimento temporale avanzate dai partiti alleati, si è giunti ad un punto di stallo.

Con il recente Congresso Provinciale, Fratelli d’Italia ha deciso di investire in una classe dirigente che incarna i valori della coerenza, della trasparenza, della lealtà e dell’onestà, senza mai cedere a compromessi. Oggi, pur auspicando un costruttivo confronto sul tavolo nazionale di coalizione, Fratelli d’Italia assume la responsabilità derivante dal suo ruolo di primo partito della coalizione e propone il dott. Modestino Maria Iandoli come candidato alla carica di Sindaco per la città di Avellino.

La scelta del dott. Iandoli, uomo di comprovata capacità amministrativa, di intatta moralità personale e di evidente spessore professionale, è il frutto di un lungo percorso nel panorama politico locale e nazionale. Il dott. Iandoli, già protagonista nei banchi del Consiglio Comunale e Provinciale, ha sempre servito la causa del centrodestra con dedizione e impegno, ricoprendo incarichi di responsabilità a livello locale e nazionale.

Decenni di amministrazione di centro-sinistra hanno condotto Avellino in uno stato di degrado evidente. È giunto il momento di affidare le sorti della città ad una nuova classe dirigente, libera da compromessi e capace di affrontare le sfide del futuro con competenza e determinazione.

Fratelli d’Italia fa appello alle migliori energie della città, incoraggiando un confronto aperto e costruttivo sulle proposte concrete e sulle progettualità volte a rilanciare Avellino e a garantire un futuro di benessere e prosperità per tutti i suoi cittadini.

Con fiducia nel futuro di Avellino, Fratelli d’Italia si impegna a sostenere il dott. Modestino Maria Iandoli come candidato Sindaco, nella convinzione che sia la persona giusta per guidare la città verso nuovi traguardi di sviluppo e crescita.

Cordiali saluti,

Il Presidente Provinciale dott.ssa Ines Fruncillo