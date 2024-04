Forino ( mAv) : Prof Fruncillo Capogruppo di Minoranza Forino Polis ” Confusione, incompetenza o sensibilità a interessi specifici, provvisori e occasionali dell’amministrazione Oliveri per i lavori dopo gli eventi atmosferici dell’ Aprile 2023!!

Riceviamo e Pubblichiamo

“Confusione, incompetenza o sensibilità a interessi specifici, provvisori e occasionali dell’amministrazione Oliveri?

Il 25 marzo la maggioranza consiliare di Olivieri ha approvato la rettifica della delibera del 31 luglio con la quale erano stati riconosciuti debiti fuori bilancio per lavori effettuati dopo gli eventi atmosferici di aprile. Ebbene l’amministrazione si è accorta, a distanza di otto mesi, che alcuni lavori erano stati effettuati da una ditta diversa da quella inizialmente selezionata dal capo dell’ufficio lavori pubblici. Ma avrebbero potuto rilevare questa discordanza già a luglio quando probabilmente i lavori in questione, essendo di somma urgenza, erano stati già realizzati.

Si tratta di comportamenti che ci lasciano interdetti e che possono essere interpretati come manifestazione del loro stato di confusione sulle cose da fare, sugli strumenti e sulle procedure da adottare per realizzarle oppure come espressione della loro sensibilità a interessi specifici e occasionali che di volta in volta emergono.”

Prof Domenico Fruncillo Forino Polis