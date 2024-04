Forino (AV): Sindaco Olivieri: “Scuola dell’Infanzia, confidiamo di consegnare l’opera finita entro il mese di Settembre 2024”

Continuano a ritmo serrato i lavori alla Scuola dell’ Infanzia “Rodari” di Forino. Il Sindaco Olivieri è molto fiducioso nella chiusura lavori per il mese di Settembre 2024. Ecco le sue dichiarazioni: “Continuano a ritmo serrato i lavori di adeguamento sismico e funzionale della Scuola dell’infanzia G. Rodari. Dopo una necessaria e indispensabile prima fase organizzativa e di reperimento dei materiali che ha condizionato un avvio un po’ a rilento dell’opera, sono ormai più di 4 mesi che l’impresa esecutrice, con l’impegno di consegnare l’opera completa entro settembre 2024, anche grazie alla presenza di numerosi operai in cantiere procede a ritmi elevati.

Le demolizioni sono state ormai completate da tempo ed è già stato realizzato l’isolamento termico e l’impermeabilizzazione della copertura piana come pure sono già stati applicati i rinforzi strutturali in alle murature portanti. Tali rinforzi, realizzati con reti in fibra di vetro e con tecniche all’avanguardia permetteranno l’adeguamento sismico delle strutture, la sicurezza contro lo sfondellamento dei solai e l’elevata durabilità dell’opera in quanto trattasi di materiali durabili e non attaccabili dal degrado del tempo e dell’umidità. Sono altresì in fase di realizzazione le strutture portanti del nuovo vano ascensore, gli impianti idrici dei bagni e gli impianti elettrici.

Nei prossimi giorni è prevista la realizzazione degli intonaci, l’isolamento del solaio di calpestio e il completamento della copertura inclinata. Seguirà poi la posa in opera del cappotto termico esterno e degli infissi esterni per poi completare i lavori con l’impianto di climatizzazione invernale ed estiva e la posa di pavimenti e finiture. L’ultima fase riguarderà la sistemazione dell’area esterna. Da. Bio