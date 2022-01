Forino (Av). Riapertura Scuole in Sicurezza. L’Amministrazione Comunale scende in campo per uno screening volontario ai 550 studenti dell’ I. C. Botto Picella

La Scuola riparte in sicurezza dopo la pausa natalizia. Difatti l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Olivieri ha deciso di organizzare uno screening collettivo volontario per gli studenti, oltre 550, dell’ I. C. BOTTO PICELLA. Si parte oggi pomeriggio alle ore 16. 30presso la Sede Comunale di Piazza del Municipio, dove alunni, docenti e personale Ata saranno sottoposti, in maniera volontaria ad un rapido test antigenico per essere pronti tutti insieme a riprendere più serenamente questo difficile anno scolastico. Di certo la situazione a livello di persone contagiate non è tra le migliori, infatti un trend in salita ormai da giorni, ha portato il totale a 96 riguardo le persone positive al Covid. Questo screening sarà un ulteriore banco di prova per la cittadina irpina, la quale non certo naviga in acque tranquille. Si deve riprovare a riaprire le Scuole e lo si farà in sicurezza anche grazie all’ Amministrazione Comunale, ma il pensiero che il numero dei contagiati possa ancora aumentare é davvero dietro l’ angolo ed in quel caso l’ unica maniera per il controllo epidemico sarebbero inevitabilmente solo chiusure e restrizioni per la popolazione locale. Staremo a vedere. Daniele Biondi

