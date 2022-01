BAIANESE. L’ASL ha pronta la decisione sulle scuole, si aspetta solo l’ufficialità. Ecco cosa accadrà

Manca solo l’ufficialità da parte dell’Asl di Avellino, ma a quanto pare, alla richiesta dei sindaci dei comuni del Baianese di chiudere le scuole per l’incremento dei contagi degli ultimi giorni, la decisione è già stata presa, almeno da quanto trapela dagli uffici di via degli Imbimbo in Avellino. La percentuale di nuovi positivi a sette giorni, nel periodo tra il 3 e il 9 gennaio 2022, nel Baianese e in particolare nei comuni di Avella, Baiano, Quadrelle e Mugnano è di gran lunga superiore al dato medio regionale che si attesta al 12,89%. Tutto ciò, insieme ai dati epidemiologici in possesso dall’ASL di Avellino si evince un preoccupante incremento dei positivi sul numero totale della popolazione del Baianese, in particolare nei tre comuni elencati che porterebbe alla chiusura delle scuole fino al 17 gennaio 2022 e con l’invito ai dirigenti scolastici di adottare la DAD. Oltre a ciò i sindaci dovranno prendere altre decisioni restrittive per contenere la diffusione del virus, ma attendiamo l’ufficialità nelle prossime ore per aver un quadro chiaro dei provvedimenti.

