Forino (Av): Qualità dell’ Aria nella norma. Così si evince dai valori dei rilievi effettuati dal LILT di Avellino nel comprensorio forinese.

In occasione della “Giornata Internazionale dell’aria pulita per i cieli blu”, che si celebra in data 7 settembre e che è stata istituita nel 2019 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di invitare la collettività a migliorare la qualità dell’aria mediante una cooperazione internazionale, l’Associazione provinciale LILT di Avellino in collaborazione con il Comune di Forino, ha eseguito il campionamento di particelle fini presenti nell’aria sul territorio di Forino, al fine di valutare la salubrità atmosferica del territorio. È stata misurata la concentrazione di polveri sottili, invisibili (PM1, PMD2.5, PM4, PM7, PM10, TSP), prodotte essenzialmente dal traffico auto veicolare, da emissioni industriali, da processi di combustione.

Il rilievo effettuato di “particelle sospese” sul territorio di Forino ha dato risultati di concentrazione di polveri nei limiti della norma (DPCM del 28/03/1983). I rilievi sono stati effettuati in tre diversi punti del territorio comunale.

Il Sindaco Olivieri approfittando di questa “campionatura” dell’ aria a Forino si è così espresso

“Con l’auspicio che le generazioni future possano vivere in un ambiente salubre, che resta elemento fondamentale di tutto l’ecosistema, a protezione della salute umana e dell’intero pianeta, ringraziamo l’Associazione LILT di Avellino, guidata dal Presidente dott. Mario Rodolfo Alfredo Belli, e la dott.ssa Filomena Del Gaizo per aver scelto Forino tra i Comuni da campionare e per le future collaborazioni che si intendono instaurare.” Da .Bio