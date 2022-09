AVELLA. Festa patronale, Peppe Iodice è un successo. Applausi e tante risate

Peppe Iodice, napoletano, conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato a noti programmi tv, quali Zelig e Un posto al sole, si è esibito, ieri sera, in piazza Municipio, con un monologo ispirato alla realtà, incentrato per gran parte sul Covid. Il comico ha interagito molto con gli spettatori che hanno mostrato di gradire, ridendo ed applaudendo alle sue battute. Lo spettacolo si è concluso con un appello ai giovani da parte dell’artista, che ha chiesto loro di andare a scuola e di studiare per poter essere liberi. La serata è stata un vero successo dunque la scelta del Comitato Festa di puntare su Iodice si è dimostrata vincente. (L.Carullo) Foto