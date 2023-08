Forino (Av): Primo FESTIVAL DEI PICCOLI, un ‘ affermazione che è andata oltre ogni più rosea aspettativa

Un’affermazione oltre ogni più rosea aspettativa quella del Primo Festival dei Piccoli organizzato a Forino dall’ Associazione Culturale Prospettive. In un’ estate già ricchissima di eventi in Forino , Petruro e Celzi ecco un evento dedicato completamente ai più ” piccini” il quale ha davvero riscosso un successo oltre il dovuto per la soddisfazione anche dell’ attuale Presidente Reggente Rosalia Spolverino e dell’ associazione stessa e la stretta collaborazione di Mario De Angelis e Raffaele Basile. Un’ atmosfera magnificata dalla presenza del Professore Antonio De Feo , al fumettista Luigi Mascolo con il suo Laboratorio di Fumetto , da Angelo Coscia e la sua Valigia di Storie,il gruppo Scout , nonché la Maestra Alessandra Vottariello e l’ ASD Professional Dance. Il tutto con l’ animazione a tema Musicale di Colibrì di Ilenia Curcio e l’ esposizione della Signora Anna Rinaldi e Mostra Fotografica e Museo dei quaderni di Scuola . Infine il Mousse Art dello Chef Federico Della Cerra a deliziare grandi e piccini . E proprio loro i ” piccoli, i piccini” i veri protagonisti di qualcosa pensato ,meditato e fatto “su misura” che si auspica possa così diventare un appuntamento fisso delle prossime estati forinesi . Daniele Biondi