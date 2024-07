Forino (Av). Manila Nazzaro “illumina” Forino con un grande evento di moda previsto per il 3 Agosto a Palazzo Caracciolo

Forino si “veste” di moda. Dopo l’importante affermazione dello scorso anno, torna per il secondo consecutivo la “Grande Moda” a Forino grazie alla Tordiglione Event. Il Fashion Show approda nella cittadina irpina portando con sé moda, musica e cabaret. Madrina d’eccezione sarà la conosciutissima bellissima e dolcissima Manila Nazzaro, Ex Miss Italia , Miss Cinema Miss Eleganza, conduttrice televisiva , conduttrice radiofonica , attrice teatrale e modella . L’ evento avrà luogo nella splendida cornice dei principeschi cortili di Palazzo Caracciolo una volta residenza di Principi e Principesse oggi sede del Comune. L’ appuntamento è per SABATO 3 Agosto ore 21. Accanto alla splendida Manila Nazzaro ci sarà , il simpaticissimo attore e presentatore Carlo Maria Todini che oltre ad affiancarla nella conduzione della serata , regalerà al pubblico divertenti pillole di cabaret. Altri ospiti della serata la valente violinista Mariella Pizzuti, e le allieve della scuola di danza di Alessandra Vottariello, “Professional dance”.

Il format del Fashion Show sarà quello consolidato con raffinate sfilate di moda, momenti di spettacolo musicale ed esilaranti parentesi di cabaret. L’ingresso sarà libero come ad ogni evento della “Fashion Model Agency Production”, con il Patrocinio del Comune di Forino e la collaborazione degli sponsor ufficiali. Forino si illumina di stelle in una serata che si prospetta stellare. Daniele Biondi